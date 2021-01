Dini, Monti, Conte: 3 governi dopo 3 sconfitte. Su Trump la sinistra non dia lezioni di democrazia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il solito tic della sinistra nostrana, più puntuale di una cambiale. E capace di trasformare anche l’assalto al Congresso Usa da parte dei Trumpiani in un’arma per attaccare Salvini e Meloni. Le agenzie di stampa battono incessantemente pelosi appelli ai due leader «a condannare» e a «prendere le distanze». Non perché servano davvero a qualcosa, ma solo perché nel genoma della sinistra la politica estera è solo una miniera da sfruttare per fini interni. Inforcare le lenti deformanti del nostro asfittico dibattito interno per “leggere” eventi così drammaticamente epocali è solo un mix di provincialismo e malafede. Appelli a Salvini e Meloni a condannare il Tycoon Il primo si spiega da solo. Per la seconda occorre rinfrescare la memoria. E ricordare agli immemori che se c’è un pulpito da cui è impossibile impartire ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il solito tic dellanostrana, più puntuale di una cambiale. E capace di trasformare anche l’assalto al Congresso Usa da parte deiiani in un’arma per attaccare Salvini e Meloni. Le agenzie di stampa battono incessantemente pelosi appelli ai due leader «a condannare» e a «prendere le distanze». Non perché servano davvero a qualcosa, ma solo perché nel genoma dellala politica estera è solo una miniera da sfruttare per fini interni. Inforcare le lenti deformanti del nostro asfittico dibattito interno per “leggere” eventi così drammaticamente epocali è solo un mix di provincialismo e malafede. Appelli a Salvini e Meloni a condannare il Tycoon Il primo si spiega da solo. Per la seconda occorre rinfrescare la memoria. E ricordare agli immemori che se c’è un pulpito da cui è impossibile impartire ...

