D'Incà: "Vinta la sfida contro il coronavirus". Ma allora perché il governo insiste con le restrizioni? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cari italiani, forse non ve ne siete accorti, ma abbiamo vinto la battaglia contro il coronavirus. Come? Dite che forse gli oltre 75 mila morti, un'economia al collasso e la rabbia dei cittadini costretti da tempo a tenere abbassate le saracinesche rinunciando ai guadagni non sono proprio segnali di un successo? Vi sbagliate, e di grosso. A dirlo è il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che ai microfoni di Agorà, su Rai Tre, è stato capace di lanciarsi in una grottesca celebrazione del governo giallorosso, parole talmente surreali da aver subito scatenato la reazione rabbiosa degli utenti, increduli di fronte all'ennesima follia di questo esecutivo ormai senza più nemmeno una dignità. D'Incà, forse convinto di essere capitato in un programma di barzellette, ha infatti spiegato, ...

bascianoantonio : Dichiarazione del ministro D'Incà sull'andamento della #pandemia: 'abbiamo affrontato la sfida al coronavirus e l'a… - AntonioAmorosi : @ferrarailgrasso Ma loro non hanno vinto il virus. Noi si! Come barzellette sempre numeri uno. Avranno meno da ride… - Laura48673787 : RT @Linetto4: Ma in che mani siamo?! Il min. D'Inca' 5stronzi afferma: la lotta al l'epidemia l'Italia l'ha vinta, e alla grande. La maggio… - AnnaMaritati : RT @GiancarloDeRisi: La cretinata del ministro D'Incà: 'Vinta dal governo la sfida del Coronavirus. Ora dobbiamo solo completarla'. Lo stu… - AlienoGrigio17 : «Abbiamo affrontato la sfida al Coronavirus e l'abbiamo vinta». Per il grillino @FedericoDinca, ministro dei Rappor… -

