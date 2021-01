Diallo allo United: “Realizzo un sogno, posso imparare da grandi campioni” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Amad Diallo, ex Atalanta, da poche ore è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Queste le sue prime parole rilasciate al sito dei Red Devils: “Completare il mio passaggio al Manchester United è un sogno che si realizza. Sono molto ambizioso e voglio raggiungere grandi cose qui. Quando ho parlato con mister Solskjaer, ho capito subito che avrei firmato per il club perfetto. Questa è una squadra fantastica, piena di grandi calciatori, e posso promettere a tutti che lavorerò sodo ogni giorno per imparare, crescere e dare tutto. Dall’estate a oggi ho avuto tanto tempo per preparare questo trasferimento, sia fisicamente che mentalmente, e adesso mi sento pronto per iniziare”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Amad, ex Atalanta, da poche ore è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester. Queste le sue prime parole rilasciate al sito dei Red Devils: “Completare il mio passaggio al Manchesterè unche si realizza. Sono molto ambizioso e voglio raggiungerecose qui. Quando ho parlato con mister Solskjaer, ho capito subito che avrei firmato per il club perfetto. Questa è una squadra fantastica, piena dicalciatori, epromettere a tutti che lavorerò sodo ogni giorno per, crescere e dare tutto. Dall’estate a oggi ho avuto tanto tempo per preparare questo trasferimento, sia fisicamente che mentalmente, e adesso mi sento pronto per iniziare”. Foto: Twitter ...

