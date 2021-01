"Di qua il torto, ma di là...". Maglie, la clamorosa risposta a Borghi: Trump e brogli, cosa scordano (Di giovedì 7 gennaio 2021) I fatti di Washington agitano anche l'Italia. Nel mirino, ovviamente, c'è Donald Trump, indicato non solo a sinistra come "l'ispiratore" dell'assalto al Campidoglio. Nella Lega, partito che certo non ha in antipatia il presidente americano uscente, Claudio Borghi esce allo scoperto e su Twitter accende la polemica: "Sono proprio curioso di vedere i risultati del gesto eclatante a Washington. Come passare di filato dalla parte del torto senza passare dal via. Complimenti". Gli risponde a stretto giro di posta Maria Giovanna Maglie, giornalista d'area sovranista e forse tra le più famose e agguerrite sostenitrici di Trump in Europa. "Ehi Borghi, eccomi qua, seduta dalla parte del torto, perché dall'altra o c'erano i truffatori o non avevano capito". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) I fatti di Washington agitano anche l'Italia. Nel mirino, ovviamente, c'è Donald, indicato non solo a sinistra come "l'ispiratore" dell'assalto al Campidoglio. Nella Lega, partito che certo non ha in antipatia il presidente americano uscente, Claudioesce allo scoperto e su Twitter accende la polemica: "Sono proprio curioso di vedere i risultati del gesto eclatante a Washington. Come passare di filato dalla parte delsenza passare dal via. Complimenti". Gli risponde a stretto giro di posta Maria Giovanna, giornalista d'area sovranista e forse tra le più famose e agguerrite sostenitrici diin Europa. "Ehi, eccomi qua, seduta dalla parte del, perché dall'altra o c'erano i truffatori o non avevano capito". La ...

FcaPitti : RT @mgmaglie: Ehi @borghi_claudio Eccomi qua,seduta dalla parte del torto,perché dall'altra parte o c'erano i truffatori o non avevano capi… - uomoinbabbucce : RT @mgmaglie: Ehi @borghi_claudio Eccomi qua,seduta dalla parte del torto,perché dall'altra parte o c'erano i truffatori o non avevano capi… - AnnaP1953 : RT @mgmaglie: Ehi @borghi_claudio Eccomi qua,seduta dalla parte del torto,perché dall'altra parte o c'erano i truffatori o non avevano capi… - GiorgioGa78 : RT @mgmaglie: Ehi @borghi_claudio Eccomi qua,seduta dalla parte del torto,perché dall'altra parte o c'erano i truffatori o non avevano capi… - IlCastiga : RT @mgmaglie: Ehi @borghi_claudio Eccomi qua,seduta dalla parte del torto,perché dall'altra parte o c'erano i truffatori o non avevano capi… -

Ultime Notizie dalla rete : qua torto ESCLUSIVO. Ex compagno di squadra di Pantani minaccia la moglie dal carcere: «Ti uccido» Il Tirreno Scorie nucleari in Valdorcia, Franceschelli: “Non lo faranno, siamo pronti anche a gesti estremi”

Franceschelli era ospite della diretta di Siena News, insieme al sindaco di Pienza Manolo Garosi e al primo cittadino di Trequanda Roberto Machetti. All'interno dell'articolo la videointervista comple ...

Rosalinda Cannavò: "Ho bisogno di tempo"

Nel pomeriggio Rosalinda, mentre tutti i compagni d'avventura sono coricati per riposarsi in vista della puntata di stasera, si confida con Samantha riguardo gli alti e bassi dell ...

Franceschelli era ospite della diretta di Siena News, insieme al sindaco di Pienza Manolo Garosi e al primo cittadino di Trequanda Roberto Machetti. All'interno dell'articolo la videointervista comple ...Nel pomeriggio Rosalinda, mentre tutti i compagni d'avventura sono coricati per riposarsi in vista della puntata di stasera, si confida con Samantha riguardo gli alti e bassi dell ...