De Vivo Showroom | coperture gratuite per i locali danneggiati dalla mareggiata di Napoli

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra le iniziative di solidarietà dopo ladella scorsa settimana asi segnala anche quella della famiglia De, proprietaria della De, un’azienda che produce e installaper esterno dal 1980. Gli imprenditori napoletani Dehanno deciso di tendere una mano ai titolari di 5 attività danneggiatecon un’iniziativa denominata “Copertura Solidale”. A loro forniranno gratuitamente nuoveper esterno rimovibili, prodotte su misura, comprese di consulenza, sopralluogo, trasporto e montaggio. “Dopo aver assistito alla devastazione dei dehors su Via Partenope – spiega Raffaele De, amministratore delegato dell’azienda – voglio ...

Ultime Notizie dalla rete : Vivo Showroom

Il Denaro

Dopo la violenta mareggiata che ha colpito Napoli e i locali del lungomare, un imprenditore lancia la "copertura solidale" per aiutare i ristoratori. A farsi avanti è De Vivo Showroom, azienda che pro ...Un'azienda che produce e installa coperture per esterno fornirà gratuitamente cinque coperture per esterno rimovibili, prodotte su misura.