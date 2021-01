Daydreamer-Le Ali del Sogno, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, quante puntate sono (Di giovedì 7 gennaio 2021) Torna in prima serata la serie-fenomeno, Daydreamer-Le Ali del Sogno, che ha lanciato di fatti in Italia Can Yaman. Ora, dopo il successo in daytime, la fiction viene promossa in prima serata da canale 5. Appuntamento, dunque, da non perdere questa sera, giovedì 7 gennaio, a partire dalle 21:45. Daydreamer-Le Ali del Sogno, stasera in tv: trama, cosa succederà? Da questa sera Daydreamer-Le Ali del Sogno, la serie turca molto apprezzata in Italia (e non solo), andrà in onda in prima serata. Si prevedono, come sempre, colpi di scena e nuove avventure sullo sfondo di una magica Istanbul. Al centro della puntata i due protagonisti: Can e la bella e risoluta Sanem. Le intricate vicende di questi due personaggi si intrecciano a quelle di altri, tra questi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Torna in prima serata la serie-fenomeno,-Le Ali del, che ha lanciato di fatti in Italia Can Yaman. Ora, dopo il successo in daytime, la fiction viene promossa in prima serata da5. Appuntamento, dunque, da non perdere questa sera, giovedì 7 gennaio, a partire dalle 21:45.-Le Ali delin tv: trama, cosa succederà? Da questa sera-Le Ali del, la serie turca molto apprezzata in Italia (e non solo), andrà in onda in prima serata. Si prevedono, come sempre, colpi di scena e nuove avventure sullo sfondo di una magica Istanbul. Al centro della puntata i due protagonisti: Can e la bella e risoluta Sanem. Le intricate vicende di questi due personaggi si intrecciano a quelle di altri, tra questi ...

