Daydreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni e la trama del 7 gennaio su Canale 5 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Daydreamer è la popolare serie tv turca campione d'ascolti su Canale 5 che torna in prima serata a partire da giovedì 7 gennaio con i nuovi episodi. Tornano dunque le avventure di Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir, con il loro amore burrascoso. Questa sera, 7 gennaio 2021, su Canale 5 andranno in onda tre episodi consecutivi, a partire dalle 21.20. Ma quali sono le trame e le anticipazioni di Daydreamer di oggi? Scopriamolo insieme. Polen propone a Can di trasferirsi, per lavorare nei Balcani. Can accetta provocando la disperazione ...

