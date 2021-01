Daydreamer anticipazioni: YIGIT cerca di sabotare la rinascita della Fikri Harika (Di giovedì 7 gennaio 2021) A partire dal serale di questa sera, i telespettatori di Daydreamer – Le Ali del Sogno dovranno familiarizzare con il volto dell’editore YIGIT (Utku Ates), il fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac), l’ex fidanzata di Can Divit (Can Yaman). Col trascorrere delle puntate, il ragazzo svilupperà una vera e propria ossessione per Sanem Aydin (Demet Ozdemir), che lo porterà ad allearsi con la perfida Huma (Ipek Tenolcay). Quella di YIGIT sarà una rabbia decisamente incontrollabile, che lo farà diventare estremamente pericoloso… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: YIGIT e Huma causano la rottura tra Can e Sanem Le anticipazioni indicano che l’alleanza tra YIGIT e Huma farà sì che Can e Sanem si lasceranno per oltre un anno! Se avete seguito i nostri precedenti post, sapete ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 7 gennaio 2021) A partire dal serale di questa sera, i telespettatori di– Le Ali del Sogno dovranno familiarizzare con il volto dell’editore(Utku Ates), il fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac), l’ex fidanzata di Can Divit (Can Yaman). Col trascorrere delle puntate, il ragazzo svilupperà una vera e propria ossessione per Sanem Aydin (Demet Ozdemir), che lo porterà ad allearsi con la perfida Huma (Ipek Tenolcay). Quella disarà una rabbia decisamente incontrollabile, che lo farà diventare estremamente pericoloso…– Le Ali del Sogno, news:e Huma causano la rottura tra Can e Sanem Leindicano che l’alleanza trae Huma farà sì che Can e Sanem si lasceranno per oltre un anno! Se avete seguito i nostri precedenti post, sapete ...

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Stiamo finalmente per conoscere questo nuovo personaggio, che però porterà molti problem… - Giornaleditalia : Daydreamer, anticipazioni puntata stasera giovedì 7 gennaio: SANEM IN OSPEDALE - CorriereCitta : Daydreamer-Le Ali del Sogno, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, quante puntate sono #daydreamer - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Il gran giorno è arrivato, pronti? - infoitcultura : Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata in onda giovedì 7 gennaio su Canale 5 -