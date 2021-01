Daydreamer: anticipazioni puntata giovedì 14 gennaio 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Daydreamer - Le Ali del Sogno Dopo il grande successo riscontrato al pomeriggio, le avventure di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) proseguono in prima serata. Per seguire l’evoluzione della storia d’amore tra i due protagonisti di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la soap turca rivelazione del 2020, i telespettatori dovranno infatti sintonizzarsi ogni giovedì sera, alle 21.30 circa, su Canale 5. Ecco dunque le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Il discorso che Sanem tiene durante il lancio conquista tutti gli invitati. Al termine della presentazione, lei spera di parlare con Can, ma un improvviso malore di Huma lo costringe a lasciare l’evento. Lui e Sanem sono ai ferri corti: Can le rimprovera di voler lasciare l’agenzia in seguito alla proposta di Yigit, mentre lei è furiosa per ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021)- Le Ali del Sogno Dopo il grande successo riscontrato al pomeriggio, le avventure di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) proseguono in prima serata. Per seguire l’evoluzione della storia d’amore tra i due protagonisti di– Le Ali del Sogno, la soap turca rivelazione del 2020, i telespettatori dovranno infatti sintonizzarsi ognisera, alle 21.30 circa, su Canale 5. Ecco dunque le, aggiornate di settimana in settimana. Il discorso che Sanem tiene durante il lancio conquista tutti gli invitati. Al termine della presentazione, lei spera di parlare con Can, ma un improvviso malore di Huma lo costringe a lasciare l’evento. Lui e Sanem sono ai ferri corti: Can le rimprovera di voler lasciare l’agenzia in seguito alla proposta di Yigit, mentre lei è furiosa per ...

infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 14 gennaio 2021: puntate 99, 100 e 101 - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 14 gennaio: nuova sorpresa per Can e Sanem - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata giovedì 14 gennaio - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: uomini sull’orlo di una crisi di nervi - berta95italy : DayDreamer, anticipazioni 14 gennaio: Yigit interessato a Sanem, Can è geloso -