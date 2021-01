DAYDREAMER | anticipazioni puntata di giovedì 14 gennaio in prima serata

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 7 gennaio 2021)– Le Ali del Sogno di142021 in: Il discorso che Sanem tiene durante il lancio conquista tutti gli invitati. Al termine della presentazione, lei spera di parlare con Can, ma un improvviso malore di Huma lo costringe a lasciare l’evento. Lui e Sanem sono ai ferri corti: Can le rimprovera di voler lasciare l’agenzia in seguito alla proposta di Yigit, mentre lei è furiosa per un’offerta che lui ha accettato a sua volta. L’attrito è ancora più forte perché Sanem ha rassegnato le dimissioni e sarà una dipendente di Can ancora per poco. Muzaffer si presenta da Nihat e si vanta dei suoi incassi, mentre Leyla è sempre più infelice e arriva persino a invidiare Sanem per la scelta di abbandonare l’agenzia. Polen e ...