"Dayane Mello vince il GF Vip", il pronostico di Francesco Facchinetti che tira in ballo pure Zorzi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesco Facchinetti ospite di Casa Chi, oltre a parlare della sua fluente chioma (con l'esperto che ha analizzato anche le migliori teste del Grande Fratello Vip), ha svelato chi vorrebbe vincesse questa seguitissima quinta edizione del reality show: Dayane Mello. "Dayane Mello vince il GF Vip", il pronostico di Francesco Facchinetti Non ho idea di...

