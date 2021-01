Dayane Mello, Allegra Ioppolo vuota il sacco: “Sono io l’amica lesbica” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Spunta l’amica segreta di Dayane Mello Settimane fa si è parlato di una presunta relazione segreta tra Dayane Mello e una donna. A distanza di giorni la 26enne Allegra Ioppolo ha risposto alle curiosità da parte del popolo del web che da tempo si chiedeva chi fosse questa amica speciale. “Ad un certo punto ho dovuto fare un tweet dicendo: “Piacere, Sono l’amica lesbica””, ha esordito in questo modo la ragazza sul suo canale Twitter. Subito dopo, però, la giovane ha rilasciato un’intervista. “Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi. Tre anni fa. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis, ndr). Io Sono lesbica dichiarata. All’epoca ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 7 gennaio 2021) Spuntasegreta diSettimane fa si è parlato di una presunta relazione segreta trae una donna. A distanza di giorni la 26enneha risposto alle curiosità da parte del popolo del web che da tempo si chiedeva chi fosse questa amica speciale. “Ad un certo punto ho dovuto fare un tweet dicendo: “Piacere,””, ha esordito in questo modo la ragazza sul suo canale Twitter. Subito dopo, però, la giovane ha rilasciato un’intervista. “Ho conosciutoa Forte dei Marmi. Tre anni fa. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis, ndr). Iodichiarata. All’epoca ...

fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - Bbyyuu6 : RT @mambu__: Orientamento sessuale: lesbica for Dayane Mello ???????????? #rosmello - ninarosesnow : RT @Mere87906732: In un mondo di Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Sonia Lorenzini, sii Dayane Mello: unica, speciale e contro corrente. ????… -