Dall’assalto al Congresso agli ultimi 14 giorni da presidente: Trump scaricato anche dai suoi, ora rischia la rimozione dalla Casa Bianca (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso degli Stati Uniti è tornato a riunirsi per ratificare i collegi elettorali e dichiarare Joe Biden presidente. Scossi, emozionati, increduli di fronte all’attacco dei sostenitori di Donald Trump, deputati e senatori hanno ripreso a convalidare le schede. Prima però in molti hanno sottolineato l’eccezionalità del momento, il suo carattere di vergogna nazionale. Il leader repubblicano del Senato Mitch McConnell ha detto che il Congresso non si farà intimidire “da un manipolo di delinquenti e dalle minacce”. “È un’infamia che resterà per sempre sulla coscienza nazionale”, ha dichiarato il leader dei democratici, Chuck Schumer. Dopo l’appello ai suoi per mettere fine alle violenze, Donald Trump è scomparso dalla scena pubblica. dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ildegli Stati Uniti è tornato a riunirsi per ratificare i collegi elettorali e dichiarare Joe Biden. Scossi, emozionati, increduli di fronte all’attacco dei sostenitori di Donald, deputati e senatori hanno ripreso a convalidare le schede. Prima però in molti hanno sottolineato l’eccezionalità del momento, il suo carattere di vergogna nazionale. Il leader repubblicano del Senato Mitch McConnell ha detto che ilnon si farà intimidire “da un manipolo di delinquenti e dalle minacce”. “È un’infamia che resterà per sempre sulla coscienza nazionale”, ha dichiarato il leader dei democratici, Chuck Schumer. Dopo l’appello aiper mettere fine alle violenze, Donaldè scomparsoscena pubblica....

ilpost : Nel palazzo del Congresso non ci sono più sostenitori di Trump, a circa quattro ore di distanza dall'inizio dell'as… - Corriere : L’assalto, le armi, il fumo e la devastazione: le immagini dall’interno di Capitol Hill - rtl1025 : ?? Sotto la presidenza di Mike #Pence, il #Congresso statunitense ha ripreso la seduta per certificare la vittoria d… - elionorrugby : RT @sebmes: Solo per aver organizzato questo assalto eversivo al Congresso, il 20 gennaio Donald #Trump dovrebbe essere ammanettato dall’Fb… - cinzia_pietro : RT @sebmes: Solo per aver organizzato questo assalto eversivo al Congresso, il 20 gennaio Donald #Trump dovrebbe essere ammanettato dall’Fb… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’assalto Congresso Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net