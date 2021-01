Dalla secessione al Vietnam: quando l’America ha visto l’abisso (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ora più buia della democrazia americana nell’ultimo secolo e mezzo; una pagina senza precedenti, una vergogna nazionale, l’equivalente per l’immagine statunitense nel mondo di ciò che l’Undici Settembre era stato per la sicurezza del Paese di fronte al resto del mondo. La giornata di follia del 6 gennaio, culminata con l’assalto e l’occupazione del Campidoglio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ora più buia della democrazia americana nell’ultimo secolo e mezzo; una pagina senza precedenti, una vergogna nazionale, l’equivalente per l’immagine statunitense nel mondo di ciò che l’Undici Settembre era stato per la sicurezza del Paese di fronte al resto del mondo. La giornata di follia del 6 gennaio, culminata con l’assalto e l’occupazione del Campidoglio InsideOver.

gommothcecco : @EnricoLetta Forse lei non ha tratto i giusti insegnamenti dalla storia: non è mica sempre vero che la ragione stia… - MaryMayxoxo : @chiaralucetw Infatti era colpa di Trump, come adesso. E di tutta una storia che parte dalla Secessione. - gabri1901 : @Fede_Campa1 Ha causato cose che non esistevano dalla guerra di secessione. Gran pezzo di merda. - ennebi21 : Non ho capito cosa v'aspettavate? Una guerra di secessione nel 2020? Per Tramp? Mi ripeto liberate la mente dall… - zerozerocapra1 : Alabama, Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Texas. Nel 2012 alla rielezione di Obama chiesero e raccolse… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla secessione Dalla secessione al Vietnam: quando l'America ha visto l'abisso Inside Over I colpi di stato nella società dello spettacolo

Per quattro anni Trump è stato trattato con indulgenza dai democratici mentre trovava volonterosi complici tra i repubblicani: quello che abbiamo visto ieri, l'assalto al congresso, è stato la logica ...

Il PD contro Pozzolo per un post sui disordini a Washington: “La Giunta e il sindaco prendano le distanze”

Riceviamo e pubblichiamo Ieri sera, mentre larga parte del Partito Repubblicano Americano prendeva le distanze dagli avvenimenti in corso a Washington e dalla condotta e dalle parole di Donald Trump, ...

Per quattro anni Trump è stato trattato con indulgenza dai democratici mentre trovava volonterosi complici tra i repubblicani: quello che abbiamo visto ieri, l'assalto al congresso, è stato la logica ...Riceviamo e pubblichiamo Ieri sera, mentre larga parte del Partito Repubblicano Americano prendeva le distanze dagli avvenimenti in corso a Washington e dalla condotta e dalle parole di Donald Trump, ...