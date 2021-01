Da Salvini alla Merkel fino al “pentimento” di Toti: le reazioni dei leader politici all’assalto a Capitol Hill (Di giovedì 7 gennaio 2021) Assalto al Congresso Usa: le reazioni dei leader politici Le immagini dell’assalto al Congresso Usa da parte dei sostenitori pro-Trump hanno ovviamente fatto il giro del mondo: ecco quali sono state le reazioni dei leader politici, inclusi quelli italiani. “Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei diritti politici e delle libertà democratiche. Confido nella solidità e nella forza delle Istituzioni degli Stati Uniti” ha scritto il premier italiano, Giuseppe Conte, sui suoi social. Subito dopo l’assalto a Capitol Hill (qui le foto e i video dell’assedio), in molti sui social hanno invocato una presa di distanza da parte di Matteo Salvini, che non ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Assalto al Congresso Usa: ledeiLe immagini dell’assalto al Congresso Usa da parte dei sostenitori pro-Trump hanno ovviamente fatto il giro del mondo: ecco quali sono state ledei, inclusi quelli italiani. “Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei dirittie delle libertà democratiche. Confido nella solidità e nella forza delle Istituzioni degli Stati Uniti” ha scritto il premier italiano, Giuseppe Conte, sui suoi social. Subito dopo l’assalto a(qui le foto e i video dell’assedio), in molti sui social hanno invocato una presa di distanza da parte di Matteo, che non ...

LegaSalvini : #Bergesio (Lega): 'La #OpenArms deposita 265 migranti a #PortoEmpedocle e Matteo Salvini viene chiamato in tribunal… - fattoquotidiano : Rotondi: “Forza Italia dovrebbe ragionare con Conte ma alcuni di noi sono in fila per due da Salvini che alla fine… - Cesare14931834 : RT @La_manina__: Sono andati avanti fino alle 3:40 del mattino, ma alla fine la democrazia ha vinto. #Biden è presidente. Alla faccia di… - DannySand4 : È ora di dare l'avvio alla raccolta differenziata e allo smaltimento totale dei rifiuti tossici!#Trump… - soniabetz1 : RT @La_manina__: Sono andati avanti fino alle 3:40 del mattino, ma alla fine la democrazia ha vinto. #Biden è presidente. Alla faccia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini alla Salvini al citofono, tutte le violazioni giuridiche compiute dal “Capitano” Il Sole 24 ORE Presenta una denuncia contro il premier Conte: «Violata la nostra libertà»

Rapallo «Non sono l’unico. So che altre persone hanno sporto la stessa denuncia». Nel quadro del malumore e delle contestazioni per i provvedimenti attuati, dal governo, con il lockdown di primavera e ...

A Roma la condanna è unanime, Salvini: "No alla violenza"

Matteo Salvini, considerato insieme alla presidente di FdI Giorgia Meloni il leader più vicino a Donald Trump, ha preso le distanze: 'La violenza non è mai la soluzione, mai. Condanniamo con forza ogn ...

Rapallo «Non sono l’unico. So che altre persone hanno sporto la stessa denuncia». Nel quadro del malumore e delle contestazioni per i provvedimenti attuati, dal governo, con il lockdown di primavera e ...Matteo Salvini, considerato insieme alla presidente di FdI Giorgia Meloni il leader più vicino a Donald Trump, ha preso le distanze: 'La violenza non è mai la soluzione, mai. Condanniamo con forza ogn ...