Da oggi l’Italia in zona gialla rafforzata: ecco le regole fino al 15 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da oggi 7 gennaio l’Italia esce dalle misure anti-Covid applicate durante le festività natalizie. Entrano in vigore, però, le regole previste dal nuovo decreto legge, valido fino al 15 gennaio.… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Daesce dalle misure anti-Covid applicate durante le festività natalizie. Entrano in vigore, però, lepreviste dal nuovo decreto legge, validoal 15.… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

dellorco85 : Due giorni fa polemiche su dosi. Oggi l'Italia è al 2° posto nel continente per quantità di dosi somministrate, all… - pdnetwork : Ricordare l’impegno di #PeppinoImpastato oggi che ricorre la sua nascita nel 1948 è un dovere. Gli siamo grati per… - guerini_lorenzo : Il #Tricolore che incarna la storia, l'unione e l'identità dell’Italia, festeggia il suo 224°anniversario. Mai come… - SalVaTo66067403 : RT @guerini_lorenzo: Il #Tricolore che incarna la storia, l'unione e l'identità dell’Italia, festeggia il suo 224°anniversario. Mai come og… - MatteoDeNardi1 : RT @guerini_lorenzo: Il #Tricolore che incarna la storia, l'unione e l'identità dell’Italia, festeggia il suo 224°anniversario. Mai come og… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi l’Italia Nuovo decreto, giovedì 7 e venerdì 8 l’Italia è zona gialla “rafforzata”: cosa significa Orizzonte Scuola