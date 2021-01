Da Black Lives Matter a Capitol Hill | perché dobbiamo chiederci a cosa serve la polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Qualnon torna nel modo in cui i media statunitensi stanno raccontando i fatti di Washington. Centinaia di manifestanti pro-Trump sono “riusciti” a sfondare le barriere dopo essersi “azzuffati” con agenti antisommossa e averli chiamati traditori“facevano il loro lavoro”. Quale lavoro? “L’assedio” sembrava un pic-nic. La “zuffa” e lo “sfondamento” sono stati l’apertura delle barriere – lo si vede nei video – da parte degli agenti. Ho partecipato a decine di manifestazioni attorno a “palazzi del potere” non meno importanti, da Genova 2001 in poi. Le cose non vanno così. Nei video di ieri migliaia di persone ridono e chiacchierano, gironzolano gustando sandwich come fossero al luna park. Un primo indizio è che il mondo in cui sono stati allevati è un luna park. Alcuni trascendono: rompono una finestra ed entrano nell’edificio. Una scena ...