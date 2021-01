Cutrone ritrova il Wolverhampton | “Il commerciante di pasta è tornato”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO - Patrick, ex centravanti del Milan, lascia la Fiorentina esattamente un anno dopo e fa ritorno ai 'Wolves' in Premier Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Cutrone ritrova i @Wolves: 'Il commerciante di pasta è tornato' - #calciomercato #Wolves #Wolverhampton @acmilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Cutrone ritrova

Calciomercato.com

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO - Patrick Cutrone, ex centravanti del Milan, lascia la Fiorentina esattamente un anno dopo e fa ritorno ai 'Wolves' in Premier ...L’equazione è molto semplice: gioco poco, cerco spazio, cambio squadra a gennaio. Dalla porta all’attacco, quanti «scontenti» in Serie A. Ecco la formazione di Transfermarkt. Di questi undici solo Iva ...