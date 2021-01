Cucina in lutto | morto lo chef che ha fatto la storia Se ne è andato pochi mesi dopo il famoso fratello

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Se ne va un pezzo di, una leggenda della gastronomia mondiale: losi è spento a 85 anniuna lunga malattia.il, scomparso lo scorso 12 marzo all’età di 78 anni per una fibrosi polmonare, con cui aveva aperto il primo ristorante a ricevere tre stelle Michelin. A dare l’annuncio della “triste scomparsa” di Albert Roux, che nel 2002 era stato insignito con ildalla regina Elisabetta del titolo di cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico, è stato dato dalla famiglia con un comunicato alla Bbc. “La famiglia Roux chiede che la loro privacy in questo momento sia rispettata”, si legge nella nota diffusa. “È stato un mentore per così tante persone nel settore dell’ospitalità e una vera ispirazione per gli ...

