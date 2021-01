Crisi di governo, Italia Viva verso il punto di non ritorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il vertice dei capidelegazione è stato infine convocato per stasera. Dovrebbe essere il momento della verità. Senza un accordo, che al momento pare impossibile, la rottura si consumerà il giorno dopo nel cdm e poi pubblicamente nelle aule parlamentari. Senza intesa con Renzi, Conte si presenterà prima alla Camera, probabilmente tra martedì e mercoledì, per incassare un fiducia piena, e poi al Senato, dove il responso della pallottoliere è ben diverso. A PALAZZO MADAMA, secondo i conti di palazzo Chigi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il vertice dei capidelegazione è stato infine convocato per stasera. Dovrebbe essere il momento della verità. Senza un accordo, che al momento pare impossibile, la rottura si consumerà il giorno dopo nel cdm e poi pubblicamente nelle aule parlamentari. Senza intesa con Renzi, Conte si presenterà prima alla Camera, probabilmente tra martedì e mercoledì, per incassare un fiducia piena, e poi al Senato, dove il responso della pallottoliere è ben di. A PALAZZO MADAMA, secondo i conti di palazzo Chigi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

