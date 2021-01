Crisi di governo, Conte contro Renzi: “Non è mai venuta meno l’apertura al confronto” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo giorni di silenzio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un lungo post su Facebook si è finalmente espresso riguardo alla tanto discussa Crisi di governo. Oggi potrebbe essere il giorno della determinazione: a seguito della verifica di governo avvenuta nelle scorse settimane, i capi delegazione sono chiamati a riunirsi e verrà consegnata loro la versione definitiva della bozza di Recovery Plan, con maggiori fondi destinati alla sanità. Confermando di aver considerato le sollecitazioni giunte nei giorni scorsi, e tentando di mettere un punto alle discussioni, Conte ha dichiarato: “Non è mai venuta e mai verrà meno, da parte mia l’apertura al confronto e all’ascolto delle forze che sostengono il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo giorni di silenzio, il presidente del Consiglio Giuseppecon un lungo post su Facebook si è finalmente espresso riguardo alla tanto discussadi. Oggi potrebbe essere il giorno della determinazione: a seguito della verifica diavnelle scorse settimane, i capi delegazione sono chiamati a riunirsi e verrà consegnata loro la versione definitiva della bozza di Recovery Plan, con maggiori fondi destinati alla sanità. Confermando di aver considerato le sollecitazioni giunte nei giorni scorsi, e tentando di mettere un punto alle discussioni,ha dichiarato: “Non è maie mai verrà, da parte miaale all’ascolto delle forze che sostengono il ...

