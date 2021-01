(Di giovedì 7 gennaio 2021)e rischio III: il virus non dà tregua. Sono 18.020 i nuovi positivi al coronavirus riscontrati oggi in Italia, dopo aver eseguito 121.275 tamponi. Non solo: nelle ultime 24 ore il drammatico bollettino sui decessi registra altri 414, che portano il totale delle vittime a 77.291 da inizio emergenza. E tutto, con l’indice diche rial 14.8%. E mentre aumenta anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove standoultime stime, attualmente sono ci sono 2.587 persone (+16 da ieri). I guariti sono 1.572.015 (+15.659). Le persone attualmente positive 571.055 (+2.343).e III… Dunque, secondo i dati elaborati e forniti dal ministero della Salute, ...

rtl1025 : ?? Sono 18.020 i nuovi casi di #Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'#emergenza di 2.220.361. L… - fattoquotidiano : COVID IN ITALIA Risale il tasso di positività, ecco tutti i dati delle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : #Covid: 18.020 nuovi casi, 414 le vittime. Superati i 77mila morti da inizio #emergenza #ANSA #Pandemia - bruna_tardini : - SecolodItalia1 : Covid,18.020 contagi, 414 morti, sale il tasso di positività. I virologi: terza ondata alle porte… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 020

Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.220.361. L'incremento delle vittime è invece di 414 che fanno salire il total ...In lieve calo i nuovi casi, ma risale il rapporto positivi/tamponi. In aumento anche i recoveri ordinari e in terapia intensiva ...