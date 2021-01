Covid: vaccino Moderna, Pfizer e Italia zona gialla per due giorni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella giornata di oggi l’Aifa (agenzia Italiana del farmaco) insieme al Comitato Tecnico scientifico dovrà pronunciarsi sul nuovo vaccino Moderna che ieri ha avuto il via libera dall’Ema e sulla sua autorizzazione per l’immissione nel mercato. Nelle prossime settimane arriverà in Italia e si prevede 1 milione e 300mila dosi, nello specifico 100mila a gennaio, 600mila a febbraio e altri 600mila a marzo. Roberto Speranza “Importante passo avanti” Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato “L’Agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro importante passo avanti contro il virus“. Il piano di stoccaggio delle dosi di Moderna è previsto nel centro di Pratica di Mare e la ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella giornata di oggi l’Aifa (agenziana del farmaco) insieme al Comitato Tecnico scientifico dovrà pronunciarsi sul nuovoche ieri ha avuto il via libera dall’Ema e sulla sua autorizzazione per l’immissione nel mercato. Nelle prossime settimane arriverà ine si prevede 1 milione e 300mila dosi, nello specifico 100mila a gennaio, 600mila a febbraio e altri 600mila a marzo. Roberto Speranza “Importante passo avanti” Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato “L’Agenzia europea del farmaco ha appena approvato il. La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro importante passo avanti contro il virus“. Il piano di stoccaggio delle dosi diè previsto nel centro di Pratica di Mare e la ...

RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di og… - eunewsit : #Vaccini anti-COVID, in @Europarl_IT si chiede trasparenza. @EU_Commission esortata a riferire. Malumori tra libera… - RizzoGiov : RT @PonytaEle: Norvegia: 2 anziani in RSA muoiono poco dopo vaccino Pzifer. In questo caso è colpa delle patologie pregresse: in caso di ta… -