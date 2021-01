Covid, Toti: "la Liguria è la prima regione per numero di vaccini sulla base della popolazione" (Di giovedì 7 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di giovedì 7 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione RegistroStampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

qn_lanazione : Vaccino covid. Toti: 'La Liguria è prima per dosi rispetto alla popolazione' - infoitinterno : Covid Liguria, indice Rt a 0,95. Toti: 'Attendiamo le decisioni del governo' - Affaritaliani : Covid, Toti: “Liguria non sarà rossa, da lunedì superiori in aula a rotazione” - genovapostnews : Covid, Toti: “Rt puntuale della Liguria è a 0,95. Attendiamo decisioni del Governo” - savonanews : Emergenza Covid, Toti prevede un futuro tra zona gialla e arancione: 'Rt puntuale a 0,95' -