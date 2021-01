Covid, si attende decisione sulla riapertura delle scuole: continuano le vaccinazioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 6.203 le persone che ieri in Sicilia hanno ricevuto il vaccino anti-Covid. Dall'avvio della campagna vaccinale nell'Isola sono già state somministrate, complessivamente, oltre 35mila dosi di ... Leggi su cataniatoday (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 6.203 le persone che ieri in Sicilia hanno ricevuto il vaccino anti-. Dall'avvio della campagna vaccinale nell'Isola sono già state somministrate, complessivamente, oltre 35mila dosi di ...

MusticaG : #Zidane è in isolamento dopo un contatto stretto con una persona positiva al Covid. Attende l'esito del tampone eff… - GaetanoGorgoni : #Covid in aumento, ma i volontari del 118 attendono il vaccino. “Residenze socio-sanitarie da equiparare a rsa”… - infoitsalute : Covid, si attende decisione sulla riapertura delle scuole: continuano le vaccinazioni - lucialessi : Nell'ambulanza, mentre si attende che si liberino posti dentro l'ospedale. Confronto con il primo lockdown. Molte p… - armatarossa_ : E invece è l'epifania, sono in pianura padana (nebbia o pioggia, a voi la scelta) e mi attende solo un focolaio di covid in ufficio. Ye. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid attende Covid, Merkel: «Ci attendono i mesi peggiori della pandemia». Israele in lockdown totale da oggi al 21 gennaio Il Messaggero Il Covid continua a mietere vittime: oggi sono otto, tra cui sette donne. Novantanove i nuovi contagi

E' pesante il bilancio di oggi, giovedì 7 gennaio, dell'emergenza Coronavirus a Piacenza e provincia: il bollettino diffuso dalla Regione parla infatti di otto decessi (sette donne, di cui due di 86 a ...

Virus, 420 nuovi contagi e 10 morti a Modena, ma crescono i vaccinati

Nuovo impennata, dovuta ai giorni festivi, per i positivi che in regione aumentano di 2228 unità. Oltre 38mila persone vaccinate per il 64% delle dosi disponibili ...

E' pesante il bilancio di oggi, giovedì 7 gennaio, dell'emergenza Coronavirus a Piacenza e provincia: il bollettino diffuso dalla Regione parla infatti di otto decessi (sette donne, di cui due di 86 a ...Nuovo impennata, dovuta ai giorni festivi, per i positivi che in regione aumentano di 2228 unità. Oltre 38mila persone vaccinate per il 64% delle dosi disponibili ...