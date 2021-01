Covid | sale tasso positività | 14 | 8% Crescono ricoveri +117 e t intensive +16 I DATI

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 18.020 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 121.275 tamponi effettuati.la percentuale positivi-casi testati che arriva al 14,85% (ieri 11,3%). I ricoverati con sintomi sono in totale 23.291 e i pazienti in terapia intensiva 2.587