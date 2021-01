Covid, Ricciardi: «Riaprire le scuole con 20mila casi al giorno è una follia. I contagi cresceranno» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da una parte ci sono Conte e i Cinquestelle, che ogni giorno danno i numeri sui vaccinati in Italia per nascondere i ritardi. Dall’altra ci sono i virologi che invece affermano il contrario, denunciando le lentezze nell’azione. E dall’altra ancora ci sono gli esperti, come Walter Ricciardi, che dicono chiaro e tondo che le cose non vanno per il verso giusto. E Ricciardi è il consigliere del ministro della Salute, ragion per cui le sue parole rendono chiare le tensioni che ci sono a Palazzo Chigi. Ricciardi e la riapertura delle scuole «Le soluzioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora». È quanto afferma Ricciardi al Messaggero. «Pensare di Riaprire le scuole, con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da una parte ci sono Conte e i Cinquestelle, che ognidanno i numeri sui vaccinati in Italia per nascondere i ritardi. Dall’altra ci sono i virologi che invece affermano il contrario, denunciando le lentezze nell’azione. E dall’altra ancora ci sono gli esperti, come Walter, che dicono chiaro e tondo che le cose non vanno per il verso giusto. Eè il consigliere del ministro della Salute, ragion per cui le sue parole rendono chiare le tensioni che ci sono a Palazzo Chigi.e la riapertura delle«Le soluzioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così iancora». È quanto affermaal Messaggero. «Pensare dile, con ...

