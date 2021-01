Covid | pronto Vaccine Center a Napoli | domani prime dosi al personale sanitario

Leggi su dire

(Di giovedì 7 gennaio 2021) NAPOLI – È stato quasi ultimato l’allestimento del Covid Vaccine Center dell’Asl Napoli 1 Centro alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta. Domani mattina la struttura, che copre uno spazio di circa 5mila metri quadrati, sarà operativa e saranno eseguiti i primi vaccini al personale sanitario. Si partirà dalla somministrazione di circa 1.500 dosi al giorno, ma l’obiettivo dell’azienda è di arrivare a vaccinare 5mila persone ogni giorno. I primi a vaccinarsi nella struttura, che resterà l’unica dell’Asl Napoli 1 Centro dove saranno inoculati i vaccini, saranno medici, infermieri, personale sanitario e socio sanitario e ospiti delle Rsa. Successivamente, le dosi saranno riservate ad anziani e persone fragili. A seguire il personale scolastico docente e non docente, lavoratori essenziali, ospiti e personale di carceri e luoghi di comunità. Infine, la popolazione generale non ancora vaccinata. Per quella data, l’Asl stima di raddoppiare i box vaccino presenti nei due padiglioni del Covid Vaccine Center.