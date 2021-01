Covid: oggi e domani l'Italia in zona gialla (Di giovedì 7 gennaio 2021) La prossima settimana riprenderà la colorazione delle Regioni, determinanti saranno i nuovi dati sull'andamento epidemiologico diffusi entro venerdì. Attesa per la cabina di monitoraggio di domani che ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 gennaio 2021) La prossima settimana riprenderà la colorazione delle Regioni, determinanti saranno i nuovi dati sull'andamento epidemiologico diffusi entro venerdì. Attesa per la cabina di monitoraggio diche ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus oggi: Aifa pronta a pronunciarsi sul vaccino Moderna. Italia in zona «gialla rafforzata» Il Sole 24 ORE Vaccinazioni al rallentatore, rischio ingorgo. L'imbarazzo del governo: bisogna accelerare

Tra una decina di giorni partono i richiami, ma le prime somministrazioni sono in ritardo. E i rinforzi medici arriveranno solo tra due settimane ...

Vaccino italiano: orgoglio per i cittadini del Vallo di Diano

Ai vertici dell'istituto Spallanzani che ha studiato il vaccino c'è Giuseppe Ippolito, originario del Vallo di Diano ...

