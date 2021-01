Covid, medici di famiglia sul piede di guerra: “Assurdo, sanitari giovani vaccinati prima degli anziani” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Covid, vaccino e medici di famiglia sul piede di guerra: «È Assurdo. Gli operatori sanitari più giovani vaccinati prima degli anziani». Insomma, sul vaccino anti-Covid i conti non tornano. Almeno per i medici di famiglia che denunciano quanto starebbe accadendo sul fronte vaccinale. A tirare le somme e lanciare l’allarme, è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) che, analizzando e commentando i dati, affida preoccupazione e recriminazione all’Adnkronos Salute. La quale, a sua volta, riferendo le parole dell’addetto ai lavori, segnala: ad oggi, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021), vaccino edisuldi: «È. Gli operatoripiù». Insomma, sul vaccino anti-i conti non tornano. Almeno per idiche denunciano quanto starebbe accadendo sul fronte vaccinale. A tirare le somme e lanciare l’allarme, è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione deidina generale (Fimmg) che, analizzando e commentando i dati, affida preoccupazione e recriminazione all’Adnkronos Salute. La quale, a sua volta, riferendo le parole dell’addetto ai lavori, segnala: ad oggi, ...

