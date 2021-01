Covid, l’Italia è la prima: la buona notizia per gli italiani (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Italia, dopo un primo momento di adattamento piuttosto lento, adesso sembra correre sul fronte delle vaccinazioni. E così in pochi giorni dall'avvio delle prime punture, ecco che l'Italia si pone al primo posto in Europa. Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid e all’ottavo posto nella classifica mondiale. (Continua..) È quanto emerge dall’attività di ricerca raccolta nel sito Our World in Data, le cui fonti sono i ministeri della Salute dei vari Paesi. Ai primi dieci posti, nell’ordine, ci sono Israele, Emirati Arabi, Bahrain, Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca, Russia, Italia, Germania e Canada. Intanto, oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato, attraverso una nota, che "i medici di medicina ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Italia, dopo un primo momento di adattamento piuttosto lento, adesso sembra correre sul fronte delle vaccinazioni. E così in pochi giorni dall'avvio delle prime punture, ecco che l'Italia si pone al primo posto in Europa. Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale)è il primo Paese nell’Unione Europa per numero di vaccinazioni contro ile all’ottavo posto nella classifica mondiale. (Continua..) È quanto emerge dall’attività di ricerca raccolta nel sito Our World in Data, le cui fonti sono i ministeri della Salute dei vari Paesi. Ai primi dieci posti, nell’ordine, ci sono Israele, Emirati Arabi, Bahrain, Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca, Russia, Italia, Germania e Canada. Intanto, oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato, attraverso una nota, che "i medici di medicina ...

