Covid | l’infezione anche nelle lacrime dei bambini | il primo caso in Italia

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Coronavirusdi un bambino. E’ quanto hanno scoperto i clinici e i ricercatori della Fondazione IRCC Policlinico San Matteo. Lo studio, pubblicato sulla rivista “European Journal of Ophthalmology”, dimostra come sia stato identificato il-19 in un campione oculare di un paziente pediatrico.dei: ilL'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'