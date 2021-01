Covid, Italia prima in Europa per vaccinati: la Lombardia risale al 21,5% (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con 322.943 somministrazioni l’Italia sale al primo posto in Europa per percentuale di vaccini anti-Covid in relazione alla popolazione: 0,55% rispetto allo 0,44% della Germania, che comunque ci supera per numero assoluto di dosi con le sue oltre 367mila. L’ultimo aggiornamento di giovedì mattina parla di 695.175 dosi consegnate, di cui il 46,5% somministrate: le differenze su base regionale, però, continuano a essere ampie a si va dal 15.7% di somministrazione della Calabria all’84,4% del Veneto. Al secondo posto la Toscana col 79,9% (quasi 32mila dosi consegnate, 25.411 somministrate), al terzo il Lazio con il 67,2% (41.242 su 61.405). risale piano piano la Lombardia, la cui quota di somministrazione è arrivata al 21,6%: oltre 23.700 le dosi inoculate sulle 109.845 consegnate. Al momento i ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con 322.943 somministrazioni l’sale al primo posto inper percentuale di vaccini anti-in relazione alla popolazione: 0,55% rispetto allo 0,44% della Germania, che comunque ci supera per numero assoluto di dosi con le sue oltre 367mila. L’ultimo aggiornamento di giovedì mattina parla di 695.175 dosi consegnate, di cui il 46,5% somministrate: le differenze su base regionale, però, continuano a essere ampie a si va dal 15.7% di somministrazione della Calabria all’84,4% del Veneto. Al secondo posto la Toscana col 79,9% (quasi 32mila dosi consegnate, 25.411 somministrate), al terzo il Lazio con il 67,2% (41.242 su 61.405).piano piano la, la cui quota di somministrazione è arrivata al 21,6%: oltre 23.700 le dosi inoculate sulle 109.845 consegnate. Al momento i ...

