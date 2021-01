Covid Italia, allerta Emilia Romagna e Veneto: tasso di positività oltre il 20% (Di giovedì 7 gennaio 2021) Su 121.275 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sono 18.020 i positivi al , secondo i dati del ministero della salute. Il tasso di positività (il rapporto tra positivi e tamponi) risale ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Su 121.275 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in, sono 18.020 i positivi al , secondo i dati del ministero della salute. Ildi(il rapporto tra positivi e tamponi) risale ...

Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - idatisonobelli : #Vaccini anti COVID-19 somministrati in #Italia alle ore 20:11 del 7 gennaio 2021: 379.910 - Notiziedi_it : Covid Italia, allerta Emilia Romagna e Veneto: tasso di positività oltre il 20% -