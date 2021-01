Covid Italia, allarme terapie intensive: 9 regioni oltre i livelli di guardia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le terapie intensive sono oltre i livelli di guardia in 9 regioni Italiane, cioè 3 in più rispetto alla scorsa settimana. Infatti, secondo il decreto del Ministero della... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lesonodiin 9ne, cioè 3 in più rispetto alla scorsa settimana. Infatti, secondo il decreto del Ministero della...

Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - Agenzia_Ansa : In Italia 236mila vaccinati, usate il 49% delle dosi #Covid #ANSA - StefaniaFalone : Covid Italia, allarme terapie intensive: 9 regioni oltre i livelli di guardia - Rosyfree74 : RT @dukana2: #Vaccino anti-Covid19??l'Italia è il Paese #Ue con più somministrazioni in rapporto alla popolazione: 322.943 dosi iniettate -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, allarme terapie intensive: 9 regioni oltre i livelli di guardia Il Messaggero Veneto zona rossa? Zaia si affida ai dati. Bollettino Covid di oggi 7 gennaio

Altri 43 morti e 3.596 nuovi contagi. Terminate le ultime dosi di vaccino anti-Coronavirus, il presidente: "Siamo primi in Italia, aspettiamo le prossime forniture" ...

Vaccini anti Covid, l'Italia prima in Europa: somministrate già oltre 230mila dosi

Siamo davanti – come riporta il sito web nazionale repubblica.it – alla Germania come percentuale di vaccini in relazione alla popolazione. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei comme ...

Altri 43 morti e 3.596 nuovi contagi. Terminate le ultime dosi di vaccino anti-Coronavirus, il presidente: "Siamo primi in Italia, aspettiamo le prossime forniture" ...Siamo davanti – come riporta il sito web nazionale repubblica.it – alla Germania come percentuale di vaccini in relazione alla popolazione. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei comme ...