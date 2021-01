Covid Italia, allarme terapie intensive: 9 regioni oltre i livelli di guardia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le terapie intensive sono oltre i livelli di guardia in 9 regioni Italiane, cioè 3 in più rispetto alla scorsa settimana. Infatti, secondo il decreto del Ministero della... Leggi su ilmattino (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lesonodiin 9ne, cioè 3 in più rispetto alla scorsa settimana. Infatti, secondo il decreto del Ministero della...

Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - PresciuttiSinda : Aggiornamento Covid-19 Gualdo Tadino 07/01/2021 #insiemevinciamo #restiamouniti #coronavirus #covid_19 #italia… - elvirapollina : RT @lorepregliasco: L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve cres… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus oggi: Oms, Europa deve fare di più, situazione allarmante Il Sole 24 ORE Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 7 gennaio: i dati alle 17. In Veneto oltre tremila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di giovedì 7 gennaio 2021 su Leggo.it a questa pagina poco dopo le 17. Mentre il Governo ...

Oncologo,no differenza tra vaccini Covid,efficacia alta

(ANSA) – ROMA, 07 GEN – Non ci sono differenze sostanziali in termini di efficacia che possano far propendere per un vaccino anti Covid piuttosto che per un altro, sia per la popolazione generale che ...

