Covid, in Italia 414 morti in 24 ore. In Sicilia 1.435 nuovi contagi e 36 vittime (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall inizio dell emergenza di 2.220.361. L incremento delle vittime invece di 414 che fanno salire il totale ...

