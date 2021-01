Covid, in Italia 326 mila vaccinati (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Italia continua a correre sul fronte dei vaccini. Sono 326.649 le vaccinazioni anti Covid-19 somministrate (dato fermo alle 14 di oggi). Le donne vaccinate sono 199.048, gli uomini 127.601. Il maggiore numero di vaccinati è rappresentato da operatori sanitari (276.925), a seguire personale non sanitario (31.630) e ospiti delle strutture residenziali (18.094). La regione con la maggiore percentuale di di vaccini somministrati rispetto alla dotazione è il Veneto (84,4%), l'ultima la Calabria (15,7%). Ma ecco nel dettaglio il dato delle singole regioni: Abruzzo (49,3%), Basilicata (39,1%), Calabria (15,7%), Campania (54,6%), Emilia-Romagna (58,7), Friuli Venezia- Giulia (36,9), Lazio (67,2), Liguria (33,5), Lombardia (21,6%), Marche (44,5), Molise (30,2), Provincia autonoma di Bolzano (34%), Provincia Autonoma di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'continua a correre sul fronte dei vaccini. Sono 326.649 le vaccinazioni anti-19 somministrate (dato fermo alle 14 di oggi). Le donne vaccinate sono 199.048, gli uomini 127.601. Il maggiore numero diè rappresentato da operatori sanitari (276.925), a seguire personale non sanitario (31.630) e ospiti delle strutture residenziali (18.094). La regione con la maggiore percentuale di di vaccini somministrati rispetto alla dotazione è il Veneto (84,4%), l'ultima la Calabria (15,7%). Ma ecco nel dettaglio il dato delle singole regioni: Abruzzo (49,3%), Basilicata (39,1%), Calabria (15,7%), Campania (54,6%), Emilia-Romagna (58,7), Friuli Venezia- Giulia (36,9), Lazio (67,2), Liguria (33,5), Lombardia (21,6%), Marche (44,5), Molise (30,2), Provincia autonoma di Bolzano (34%), Provincia Autonoma di ...

