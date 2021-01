Covid, in Giappone torna lo stato d’emergenza. L’Oms: “Nel 2020 in Europa quintuplicati i decessi del 2019”. Decessi record negli Usa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre il Giappone fa i conti con la terza ondata dell’epidemia di coronavirus, negli Stati Uniti e in Europa a preoccupare è il costante aumento delle vittime del virus. “Nel 2020 in Europa sono stati registrati oltre 26 milioni di casi Covid-19 e oltre 580mila Decessi. Un dato che segna un aumento di 3 volte dei morti rispetto nel 2018 e quasi di 5 volte i Decessi del 2019“, ha fatto sapere Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa nella prima conferenza stampa del 2021. “Eravamo preparati per un inizio impegnativo per il 2021 ed è stato proprio così. Rimaniamo nella morsa del Covid-19 poiché i casi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre ilfa i conti con la terza ondata dell’epidemia di coronavirus,Stati Uniti e ina preoccupare è il costante aumento delle vittime del virus. “Nelinsono stati registrati oltre 26 milioni di casi-19 e oltre 580mila. Un dato che segna un aumento di 3 volte dei morti rispetto nel 2018 e quasi di 5 volte idel“, ha fatto sapere Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’nella prima conferenza stampa del 2021. “Eravamo preparati per un inizio impegnativo per il 2021 ed èproprio così. Rimaniamo nella morsa del-19 poiché i casi ...

