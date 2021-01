Covid, in Abruzzo 229 nuovi casi 11 i decessi registrati oggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 36880 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 229 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 24, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1265 (di età compresa tra 41 e 86 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 36880 ipositivi al19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 229(di età compresa tra 10 mesi e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 24, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11e sale a 1265 (di età compresa tra 41 e 86 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 4fanno riferimento aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. Nel numero ...

