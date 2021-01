Covid | il bollettino | risale la curva | 1 052 positivi su 11 930 tamponi 8 | 8% Morti in 39 8 nelle ultime 48 ore

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 gennaio 2021)ladel contagio in Campania, il rapporto tradel giorno, pari a 1.052, e, 11.930, è di 8,8%. Ieri era di 7,9%. Dei 1.052, gli asintomatici sono 937, mentre i sintomatici sono 115. Lo si rileva dalla nota dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Il totalesale a 196.271 in Campania su un numero complessivo dipari a 2.108.752. ?I deceduti sono invece 39, 848 ore e 31 in precedenza ma registrati? ieri. Le vittime in Campania ammontano ora a 3.033. I guariti del giorno sono 997, totale guariti pari a 116.879. Il report dei posti letto su base regionale vede su un totale di 656 unità di terapia intensiva, 96 posti occupati. Mentre le degenze ordinarie fanno registrare ...