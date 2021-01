Covid | il bollettino di oggi | 18 020 nuovi casi e 414 morti

(Di giovedì 7 gennaio 2021)7 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 18.020 icontagi e 414 iperregistrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 121.275, il rapporto positivi tamponi è dunque al 14,9%. In crescita i ricoverati in terapia intensiva: sono 2587, quindi 16 più di ieri. (segue dopo la foto) Le tre regioni che fanno registrareil maggior numero disono Veneto (3.596), Lombardia (2.799) ed Emilia-Romagna (2.228). In Emilia-Romagna 2.228e 64, crescono terapie intensive e ricoveratipositivi di nuovo oltre i 2 mila e altri 64 ...

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di giovedì 7 gennaio 2021. Nel bollettino di oggi 18.020 casi e 414 morti per Covid. Sono 3.596 i contagi in Veneto, 6 ...3' di lettura Senigallia 07/01/2021 - Non può che essere uno dei testimonial migliori per sensibilizzare sulla campagna di vaccinazione per il Covid19 partita in tutto il mondo. Il prof. Guido Silvest ...