Covid, Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 ore. A Tokyo torna lo stato d’emergenza. Record di vittime negli Usa (Di giovedì 7 gennaio 2021) È ancora preoccupante la situazione in Germania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate 1.090 vittime, un dato molto vicino a quello del 30 dicembre scorso, quando è stato registrato il Record assoluto di decessi nel Paese dall’inizio della pandemia: 1.129. Il Robert Koch Institut ha segnalato anche 26.391 nuovi contagi. Il 5 gennaio è stato deciso il prolungamento del lockdown duro fino alla fine del mese. Il nuovo aumento dei numeri delle infezioni da Covid, dopo il calo visto nel corso delle vacanze di Natale, potrebbe dipendere dal rallentamento dell’attività dei laboratori, ribadiscono gli esperti, che ritengono ancora difficile valutare i dati. “Ovviamente abbiamo ancora davanti a noi – credo che questo si possa intuire – i mesi peggiori della pandemia”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) È ancora preoccupante la situazione in, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate 1.090, un dato molto vicino a quello del 30 dicembre scorso, quando èregistrato ilassoluto dinel Paese dall’inizio della pandemia: 1.129. Il Robert Koch Institut ha segnalato anche 26.391 nuovi contagi. Il 5 gennaio èdeciso il prolungamento del lockdown duro fino alla fine del mese. Il nuovo aumento dei numeri delle infezioni da, dopo il calo visto nel corso delle vacanze di Natale, potrebbe dipendere dal rallentamento dell’attività dei laboratori, ribadiscono gli esperti, che ritengono ancora difficile valutare i dati. “Ovviamente abbiamo ancora davanti a noi – credo che questo si possa intuire – i mesi peggiori della pandemia”, ha ...

riktroiani : RT @IzzoEdo: Oggi il tasso di positività su test in Gran Bretagna è 9,3%. In Italia oltre 14%. #Varianteinglese #Coronavirus #Covid_19 - StefaniaFalone : RT @IzzoEdo: Oggi il tasso di positività su test in Gran Bretagna è 9,3%. In Italia oltre 14%. #Varianteinglese #Coronavirus #Covid_19 - MatteoMarchini5 : Covid, Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 ore. A Tokyo torna lo stato d’emergenza. Record di vitt… - Noovyis : (Covid, Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 ore. A Tokyo torna lo stato d’emergenza. Record di vit… - pizia21 : RT @IzzoEdo: Oggi il tasso di positività su test in Gran Bretagna è 9,3%. In Italia oltre 14%. #Varianteinglese #Coronavirus #Covid_19 -