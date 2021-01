Covid, ennesimo decesso al Moscati Avellino (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto poco fa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un 77enne di Avellino. L’uomo era ricoverato in gravi condizioni dal 27 dicembre scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto poco fa, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, un 77enne di. L’uomo era ricoverato in gravi condizioni dal 27 dicembre scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ecco tutti i dati aggiornati sulla propagazione del Covid-19 in Italia e nel Lazio. Su scala nazionale è risalito al 14.8% il tasso di positività, con un balzo secco rispetto all’11.3% dell’Epifania.

Ecco tutti i dati aggiornati sulla propagazione del Covid-19 in Italia e nel Lazio. Su scala nazionale è risalito al 14.8% il tasso di positività, con un balzo secco rispetto all’11.3% dell’Epifania.È deceduto poco fa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un 77enne di Avellino. L’uomo era ricoverato in gravi condizioni dal 27 dicembre scorso.