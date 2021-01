Covid, ecco il centro vaccini della Mostra d’Oltremare di Napoli. Si parte domani con il personale sanitario (Di giovedì 7 gennaio 2021) È stato quasi ultimato l’allestimento del Covid Vaccine Center dell’Asl Napoli 1 centro alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta. domani mattina la struttura, che copre uno spazio di circa 5mila metri quadrati, sarà operativa e saranno eseguiti i primi vaccini al personale sanitario. Si partirà dalla somministrazione di circa 1.500 dosi al giorno, ma l’obiettivo dell’azienda è di arrivare a vaccinare 5mila persone ogni giorno. I primi a vaccinarsi nella struttura, che resterà l’unica dell’Asl Napoli 1 centro dove saranno inoculati i vaccini, saranno medici, infermieri, personale sanitario e socio sanitario e ospiti delle Rsa. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) È stato quasi ultimato l’allestimento delVaccine Center dell’Aslalladi Fuorigrotta.mattina la struttura, che copre uno spazio di circa 5mila metri quadrati, sarà operativa e saranno eseguiti i primial. Si partirà dalla somministrazione di circa 1.500 dosi al giorno, ma l’obiettivo dell’azienda è di arrivare a vaccinare 5mila persone ogni giorno. I primi a vaccinarsi nella struttura, che resterà l’unica dell’Asldove saranno inoculati i, saranno medici, infermieri,e socioe ospiti delle Rsa. ...

Covid, ipotesi proroga stato d'emergenza. Stando ad alcune fonti di palazzo Chigi si potrebbe arrivare addirittura al 31 luglio 2021 ...

Il calendario dei divieti fino al 15 gennaio. Oggi e domani via libera a ristoranti, pub e gelaterie. Nel weekend Italia arancione: giù le serrande ...

