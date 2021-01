Covid, dalla Regione 350.000 test antigenici per il rientro in classe. Screening a tappeto per il personale scolastico (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pronto un programma di Screening a tappeto per il personale scolastico, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico, da parte della Regione. Richiesti 350.000 test antigenici per il rientro in classe. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Santa Lucia. “In relazione al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione ha chiesto e ottenuto l’invio di 350.000 test antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pronto un programma diper il, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico, da parte della. Richiesti 350.000per ilin. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Santa Lucia. “In relazione al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, laha chiesto e ottenuto l’invio di 350.000, che arriveranno alla fine di questa settimana”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Rinaldi_euro : Vaccino Pfizer, ecco le 34 pagine di istruzioni Ema. Cosa c'è dentro, le incognite e gli effetti che può dare - Il… - rtl1025 : ?? Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Eu… - Europarl_IT : Qual è il piano dell’UE per aiutare a rilanciare l’Europa dalla crisi di COVID-19? Scoprilo nel video. ? - ildenaro_it : I #test richiesti dalla Regione Campania serviranno anche per i #lavoratori del #trasporto #pubblico. - sandraparis63 : RT @RegioneUmbria: #coronavirusumbria: è stato pubblicato l’avviso “Una tantum autonomi” della Regione per sostenere i lavoratori colpiti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Monselice: «Cara mamma la boccetta che userai non è solo il vaccino Covid, ma è il ritorno alla vita»

Lo struggente biglietto scritto da Irene Bottaro, 18 anni alla madre infermiera e caposala nella Rsa all'ombra della Rocca ...

Covid: nuovo picco in Gb, oltre mille morti e 62.000 contagi

Ieri il governo ha stimato, sulla base dei dati statistici dell’Istat britannico, che un 2% dell’intera popolazione (oltre un milione di persone) s’è infettato di Covid nella sola settimana fra il 27 ...

Lo struggente biglietto scritto da Irene Bottaro, 18 anni alla madre infermiera e caposala nella Rsa all'ombra della Rocca ...Ieri il governo ha stimato, sulla base dei dati statistici dell’Istat britannico, che un 2% dell’intera popolazione (oltre un milione di persone) s’è infettato di Covid nella sola settimana fra il 27 ...