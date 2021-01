Covid | boom di contagi durante le feste | ospedali in allarme Scuole a rischio?

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La pandemia non molla la presa sull’Italia. Nel nostro Paese si registra un dato negativo per ciò che riguarda la crescita dei nuovi casi di coronavirus. Dopo i progressi delle scorse settimane, infatti, torna a aumentare il numero di regioni che supera la soglia d’allerta per i posti occupati da pazientiin terapia intensiva. Situazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.