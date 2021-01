Covid | Amendola | “L’Italia è il primo paese in Europa per vaccini somministrati”

Leggi su dire

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – “Oggi l’Italia è il primo Paese europeo per dosi di vaccino somministrate in proporzione alla popolazione. È un processo complesso che dipende anche dalla disponibilità ed efficienza dei fornitori”. Lo dice il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, in audizione al Senato sugli esiti del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020. “Servirà una forte cooperazione a livello europeo- aggiunge- così come una forte cooperazione a livello di Stato centrale e Regioni”.