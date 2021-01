Covid, aggiornati i dati: 9 regioni oltre la soglia critica (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo i progressi delle scorse settimane, torna a aumentare il numero di regioni che supera la soglia d'allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva: la media nazionale si attesta infatti al 30%, ma a superare questa soglia sono 9 regioni, ovvero 3 in più in una settimana. Cresce anche il numero delle regioni che superano la soglia d'allerta del 40% dei posti nei reparti ospedalieri: sono anche in questo caso 9, una in più rispetto a una settimana fa. Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 6 gennaio. (Continua..) In base al decreto del ministro della Salute del 30 aprile 2020, la soglia di allerta di posti in terapia intensiva occupati da malati ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo i progressi delle scorse settimane, torna a aumentare il numero diche supera lad'allerta per i posti occupati da pazientiin terapia intensiva: la media nazionale si attesta infatti al 30%, ma a superare questasono 9, ovvero 3 in più in una settimana. Cresce anche il numero delleche superano lad'allerta del 40% dei posti nei reparti ospedalieri: sono anche in questo caso 9, una in più rispetto a una settimana fa. Lo mostrano idell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 6 gennaio. (Continua..) In base al decreto del ministro della Salute del 30 aprile 2020, ladi allerta di posti in terapia intensiva occupati da malati ...

