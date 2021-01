Covid, addio a Luisa Zaccarin: mamma del presidente dell'Israa (Di venerdì 8 gennaio 2021) Israa di Treviso in lutto per la scomparsa di Luisa Zaccarin , mamma del presidente Mauro Michielon. Ospite della casa di riposo 'Rosa Zalivani', aveva contratto il Covid un mese fa. Da quel giorno le ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 8 gennaio 2021)di Treviso in lutto per la scomparsa didelMauro Michielon. Ospitea casa di riposo 'Rosa Zalivani', aveva contratto ilun mese fa. Da quel giorno le ...

petergomezblog : Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Frances… - Corriere : Morto a Livorno Riccardo Cioni, storico dj della disco music: era ricoverato per Covid - BindiTony : @AndFranchini @antonio_bordin @InMonsterland @Marinotoma @EffeBoccia @evavola @valy_s @Luca_Mussati @LucaSucci… - MFegiz : Addio a Riccardo Cioni, lo storico dj della disco music: era ricoverato per Covid - Quot_Molise : Covid, addio a Nonna Italia storica titolare della gelateria di Fossalto | -

Ultime Notizie dalla rete : Covid addio Covid, addio a Luisa Zaccarin: mamma del presidente dell'Israa TrevisoToday F1:da MotoGp a Circus,nuova sfida ex manager Valentino Rossi

Dalla MotoGp alla Formula 1 per una nuova sfida tutta da vivere. Parole e ambizioni targate Davide Brivio che saluta la 'sua' squadra, la Suzuki, dominatrice dell'ultimo campionato delle due ruote del ...

Lutto nel cinema, morta l’attrice di Scuola di Polizia: addio a Marion Ramsey

Lutto nel cinema, morta l'attrice di Scuola di Polizia: addio a Marion Ramsey. Indimenticabile nel ruolo che le diede la celebrità.

Dalla MotoGp alla Formula 1 per una nuova sfida tutta da vivere. Parole e ambizioni targate Davide Brivio che saluta la 'sua' squadra, la Suzuki, dominatrice dell'ultimo campionato delle due ruote del ...Lutto nel cinema, morta l'attrice di Scuola di Polizia: addio a Marion Ramsey. Indimenticabile nel ruolo che le diede la celebrità.